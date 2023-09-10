Омские заключенные проголосовали за губернатора Омской области

Фото: УФСИН России по Омской области.

В Омске и Омской области в следственных изоляторах №1 и №2, расположенном в городе Тара, функционируют избирательные участки. В голосовании приняли участие изъявившие желание подозреваемые и обвиняемые, обладающие избирательным правом.

К участию в выборах, в соответствии с законом, также допущены граждане, содержащиеся под домашним арестом и осужденные к принудительным работам. Они проголосовали на участках по месту нахождения филиалов уголовно-исполнительной инспекции и изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

За ходом проведения выборов наблюдали представители избирательных комиссий избирательных участков города Омска и Омской области, а также наблюдатели от кандидатов политических партий и общественных организаций региона.

- Накануне проведения выборов сотрудниками УФСИН России по Омской области проведена большая предварительная работа, чтобы все лица, содержащиеся под стражей, смогли реализовать свое конституционное право – участие в голосовании. В ходе проведения выборов нарушения избирательных прав подследственных, подозреваемых и обвиняемых не допущены, - отметил руководитель рабочей группы, временно исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по Омской области полковник внутренней службы Алексей Голиков.

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