Омская кисломолочка стала лучшей на Всероссийском конкурсе

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лучшей на Всероссийском конкурсе стала омская кисломолочная продукция. В Сочи завершился IX Международный молочный бизнес-форум ЕАЭС.
В рамках дегустационного конкурса жюри оценило продукцию «Центра питательных смесей». Компания получила сразу несколько высших наград.
Отмечается, что гран-при отдали за детские молочные продукты, в категории традиционные молочные продукты получила созданная по традиционным технологиям ряженка.
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