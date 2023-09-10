Мэр Омска напомнил жителям про голосование за инициативные проекты

Фото: Олег ЗОЛОТО

Про голосование за инициативные проекты напомнил жителям мэр Омска Сергей Шелест. Он обратился в омичам в своем телеграм-канале.

- Уважаемые горожане, удручает тот факт, что у нас проседает тема с инициативным бюджетированием. Город мог бы получить средства на обновление придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок, асфальтирование пешеходных дорожек — на все те идеи, что вы высказываете на встречах, пишете в социальных сетях, так жарко обсуждаете в комментариях. По факту оказывается, что большинству плевать. Количество сданных сертификатов проекта «Решают люди» очень ярко это демонстрирует. Думаю, раз вам не надо, региональные власти найдут куда применить полмиллиарда рублей. А мы, как барахтались в пыли, так и будем, - отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что выбор каждого важен. Несмотря на всеобщую занятость, но выделить полчаса на голосование можно. В ином случае город останется без денег, а жители без обновленных общественных территорий.

- Кто-то, прочтя этот пост скажет: «Мне важнее картошку выкопать», — или: «Лучше сериальчик посмотрю». Что же — это тоже позиция. Только не надо потом обвинять мэрию в том, что где-то не достает футбольного поля или сквера, если люди решают не напрягаться, мы ничего не сможем с этим поделать, - написал Шелест.

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