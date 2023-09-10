Кандидаты на пост губернатора Омской области проголосовали за главу региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За главу региона проголосовали кандидаты на пост губернатора Омской области. Все четверо отчитались о своем выборе в соцсетях.
На личных страничках, а также телеграм-каналах выдвиженцы сообщили о том, что сделали выбор в пользу будущего региона.
Напомним, что голосование в Омской области проходит 9 и 10 сентября. Омичи выбирают губернатора, а также депутата Заксобрания по 16 округу.
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