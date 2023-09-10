340 тысяч омичей пришли отдать голос за нового губернатора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдать голос за нового губернатора пришли 340 тысяч омичей. Об этом сообщили в избиркоме по состоянию на 12.00 10 сентября..

- По свежим данным в регионе всего проголосовало 340 712 избирателей, что составило более 23%. По области проголосовало более 34,5% и по городу Омску – 15,6 %, – сообщил зампред облизбиркома Андрей Фролов.

По последним данным, явка составила 23%. Абсолютным лидером в Омске является Октябрьский округ с 16,78%. А по районам больше всего человек проголосовали в Крутинском районе.

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