Омский митрополит Владимир проголосовал за благоустройство территорий

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За благоустройство территорий проголосовал Омский митрополит Владимир. На избирательный участок он пришел 10 сентября.

Помимо голосования за губернатора на участках можно было оставить голос за территории, которые нужно благоустроить.

- Мы этим помогаем не только себе, мы помогаем своим братьям, сестрам, своим детям, соседям. Надо помогать, это мы должны делать обязательно. Выбирать самим правильную жизнь - это очень важно, - сказал митрополит Владимир.

Как отметил владыка, он сделал выбор в пользу территории по улице Таубе вблизи памятника солдатской матери Анастасии Ларионовой.

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