Сергей Шелест позвал омичей на второй день голосования

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На второй день голосования омичей позвал мэр Омска Сергей Шелест. Публикация появилась в его телеграм-канале.

- Мы выбираем главу нашего региона на ближайшие пять лет. Только нам с вами определять, по какому пути пойдёт развитие Прииртышья. Призываю каждого прийти на избирательный участок и проголосовать за самого достойного, по вашему мнению, кандидата, - написал градоначальник.

Шелест также напомнил, что сегодня последний день, когда можно проголосовать за объект для благоустройства в рамках местных инициатив.

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