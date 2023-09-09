«Авангард» обыграл «Барыс» в матче на льду «G-Drive Арены» в Омске

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Сегодня, 9 сентября, «Авангард» встретился с астанинским «Барысом». Игра на льду «G-Drive Арены» в Омске завершилась победой «ястребов» со счетом 4:1.

Счет в матче на 1-й минуте второго периода открыл Нельсон Ножье. Он забросил первую и единственную шайбу «Барыса» в ворота омичей за всю игру.

У «Авангарда» отличились Гераськин, Шулак, Ткачев и Спунер. Таким образом, «ястребы» одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Добавим, в понедельник, 11 сентября, «Авангард» сыграет с хабаровским «Амуром». Матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене». Начало в 19:30.

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