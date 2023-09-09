Журналист Василий Епанчинцев назвал выборы омского губернатора конкурентными

Фото: Избирательная комиссия Омской области.

Журналист и политический аналитик Василий Епанчинцев дал свою оценку избирательной кампании, проводимой на территории Омской области.

Эксперт отметил высокий уровень организации выборного процесса в региона. Однако он подчеркнул, что оппозиционные парти не сумели достойно представить избирателям своих кандидатов. В целом избирательную кампанию Епанчинцев назвал скучной.

— В целом это была очень скучная избирательная кампания, поскольку кандидаты от оппозиции даже не воспользовались предоставленными возможностями для продвижения своих идей и решений. Есть дебаты, есть площади, есть эфиры — пожалуйста, пользуйтесь. Но к сожалению, у нас на региональном уровне политические партии практически отказались от борьбы, разучились это делать. С другой стороны, можно назвать текущую кампанию зрелой. Это кампания, в которой закономерно побеждает тот, кто проводит больше встреч с населением, тот, кто объехал больше территорий, поговорил с людьми, узнал об их проблемах и предложил конкретные решения, — сказал Василий Епанчинцев.

По мнению эксперта, явка на выборах губернатора Омской области составит 40%. Епанчинцев считает, что среди четырех кандидатов есть явный фаворит. Это кандидат от партии «Единая Россия» Виталий Хоценко.

Отметим, кроме губернаторских выборов, в Омской области 9 и 10 сентября проходят еще 19 избирательных кампаний, в частности, довыборы депутата Заксобрания по 16-му одномандатному округу.

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