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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:45

В Омске ищут 16-летнюю девочку, которая самовольно ушла из детского учреждения

Ранее подросток неоднократно сбегала из учреждения
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские разыскивают 16-летнюю Веру Полякову. С заявлением о пропаже подростка в правоохранительные органы обратились законные представители девочки.

Несколько дней назад Вера самовольно покинула детское учреждение, но обратно до сих пор не вернулась. Ранее девочка неоднократно уходила из него.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет разыскать Веру, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-33-02, 102.

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