В Омской области на выборах губернатора проголосовали уже 183 тыс. человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Явка избирателей в Омской области на 15:00 9 сентября составила 12,5%. Проголосовали свыше 183 тысяч человек.

По информации Избирательной комиссии Омской области, в Омске явка составила 8,2%, а в районах области — 18,9%. В областном центре самую высокую явку зафиксировали в Октябрьском округе — 8,79%.

Секретарь облизбирком рассказал, что среди районов Омской области на данный момент лидирует Крутинский район. Там прогосовали 36,14%. Далее в списке следуют Большуковский (27,79%), Седельниковский (27,06%), Шербакульский (23,97%), Называевский (23,35%) и Любинский (23,22%).

Напомним, сегодня и завтра избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20.00 часов вечера. В Омской области проходят 20 избирательных кампаний, среди них главная — выборы губернатора.

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