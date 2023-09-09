В Омске проходит ярмарка вакансий от предприятий оборонного комплекса

Фото: пресс-служба минтруда Омской области.

В Омской области предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предлагают соискателям свыше 1,5 тысячи вакансий. Ключевой работодатель ярмарки вакансий ОПК, которая проходит сегодня, — филиал ПАО «ОДК-Сатурн» — Омское моторостроительное конструкторское бюро.

Всего в кадровом центре «Работа России» омичам были представлены более 80 предложений рабочих мест.

Как сообщили представители предприятия, главное направление деятельности – это производство и разработка авиационных малоразмерных газотурбинных двигателей и вспомогательных силовых установок.

Сегодня Омскому моторостроительному конструкторскому бюро требуются: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, контролеры станочных и слесарных работ, операторы станков с программным управлением, слесари механосборочных работ, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие. Заработная плата работников предприятия достигает 200 тысяч рублей.

Соцполитика предприятия направлена на создание оптимальных условий для сотрудников. Среди дополнительных бонусов для работников предприятия: компенсация расходов на аренду или ипотеку иногородним, компенсация оплаты дошкольных учреждений и питания, материальная помощь в трудных жизненных ситуациях, доставка транспортом предприятия из пяти точек города, обучение и другое.

Как рассказали в кадровом центре «Работа России», для дальнейшей работы были отобраны 10 анкет соискателей по рабочим и инженерным специальностям.

— Проведение СВО обозначило особый запрос к оборонно-промышленному комплексу на инновации и повышенную эффективность. Омская область имеет существенный потенциал в этой сфере и играет важную роль в обеспечении наших защитников всем необходимым. С февраля 2023 года еженедельные ярмарки вакансий в кадровом центре "Работа России" становятся центром притяжения крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса и являются эффективным форматом взаимодействия работодателей с потенциальными сотрудниками. Представители крупнейших оборонно-промышленных предприятий получают замечательную возможность представить свое предприятие на современной, привлекательной площадке и подробно рассказать соискателям о карьерных возможностях. Особую значимость для формирования кадрового потенциала и долгосрочной кадровой стратегии региона сегодня играет конкурс «Омская область: ПРОдвижение», объявленный главой региона Виталием Хоценко 5 сентября 2023 года. Убежден, что проект станет отправной точкой для выстраивания диалога между властью и жителями региона, готовыми работать на благо Омской области, развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, — отметил вице-губернатор, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

По информации минтруда Омской области, с 1 января 2023 года на предприятия ОПК были трудоустроены порядка 5,5 тысяч человек. Ярмарки вакансий проводятся службой занятости Омской области в рамках регионального плана мероприятий по комплектованию кадрами предприятий ОПК.

Следующая ярмарка вакансий на предприятия ОПК пройдет в следующую пятницу, 15 сентября, в кадровом центре «Работа России», расположенный в Омске по адресу улица Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители АО НПО «Радиозавод им. А. С. Попова». Подробную информацию о трудоустройстве на омские предприятия ОПК соискатели могут по телефону горячей линии: +7(3812) 23-22-98.

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