Наталья Чайка призвала омичей прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию

Фото: omskportal.ru.

Руководитель омского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка призвала жителей Омской области прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию.

— От голоса каждого зависит наше будущее, наше благополучие, наше спокойствие и наш уровень жизни. Пока мы все вместе не сделаем достойный выбор, ничего не поменяется. Для того, чтобы жить хорошо нужно прийти и проголосовать. Никто за нас ничего не придумает и не сделает, мы сами должны выразить свою гражданскую позицию и решить, кому доверить развитие Омской области, — отметила Наталья Чайка.

По последним данным Избирательной комиссии Омской области, явка избирателей по региону составила 8%. В Омске проголосовали 4,95% избирателей, в районах области — 12,69%. Лидеры по явке в областном центре — Ленинский, Советский и Кировский округа. Там проголосовали более 5% избирателей. В области лидеры — Крутинский (24,38%), Большеуковский (21,00%), Седельниковский (20,51%)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 9 и 10 сентября в Омской области проходят одновременно 20 избирательных кампаний. При этом главная из них — выборы губернатора. По мимо выборов в органы местного самоуправления, проходят довыборы депутата Законодательного собрания Омской области по 16-му одномандатному округу.

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