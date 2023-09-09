Массовое ДТП: в Омске на улице Кирова столкнулись четыре легковушки, пострадали два ребенка

Фото: Госавтоинспекция.

В пятницу вечером, 8 сентября, в Октябрьском округе Омска произошло массовое ДТП. Пострадали два ребенка.

По предварительной версии, 73-летний мужчину, находивший за рулем автомобиля «Хонда», в районе перекрестка улиц Кирова и 15-й Рабочей не выдержал дистанцию и допустил столкновение со стоящим впереди «Ниссаном», который от удара врезался «УАЗ», который после этого столкнулся с «Киа».

В аварии пострадали два пассажира «Ниссана» — два 10-летних мальчика. Их доставили в больницу.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия полицейские установят в ходе проверки.

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