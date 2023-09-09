Три района Омской области получат дополнительно 18 млн рублей на ремонт дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт дорог в Омской области дополнительно направят более 18 миллионов рублей из регионального бюджета. Выделить субсидии на ремонт дорог в Крутинском, Любинском и Тарском муниципальных районах поручил врио губернатора Виталий Хоценко.

— Направляем дополнительные 18 миллионов рублей на ремонт дорог Омской области. Субсидия из областного бюджета пойдет на восстановление проблемных участков, о которых говорили жители во время рабочих поездок по районам. Сориентировал глав муниципалитетов, чтобы все средства были направлены на обозначенные цели и в указанные сроки, – сообщил в своём телеграм-канале Хоценко.

Так, на ремонт улицы Юбилейной в селе Зимино Крутинского района из бюджета региона будет выделено 10,7 миллиона рублей, а на приведение в порядок улицы Старожильской и переулка Первомайского в селе Люблино-Малороссы Любинского района — 6,2 миллиона рублей. Субсидию в размере 1,6 миллиона рублей получит Тарский район. На эти средства будет отремонтирован деревянный мост через реку Ермаковка в Тарском районе.

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