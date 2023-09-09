Мэр Омска Сергей Шелест проголосовал на выборах губернатора Омской область

Фото: t.me/shelest_sn.

Сегодня, 9 сентября, мэр Омска Сергей Шелест проголосовал на выборах губернатора Омской области. О посещении избирательного участка глава города сообщили в своем телеграм-канале.

— Отдал свой голос за развитие и процветание нашего города и Омской области в целом.

Отмечу, что все избирательные участки работают в штатном режиме, во всех учреждениях, где идет процесс голосования, работают наблюдатели, волонтеры, за порядком следят сотрудники полиции, — поделился Шелест.

Напомним, в Омской области 9 и 10 сентября проходят выборы губернатора Омской области, довыборы депутата Законодательного собрания по 16-му одномандатному округу, выборы в органы местного самоуправления в 13 муниципальных районах, а также выборы главы одного муниципалитета. Сегодня в 8:00 часов в регионе заработали 1730 избирательных участков. Омичи могут проголосовать 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

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