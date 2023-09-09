Фото: omskportal.ru.

Омская полиция обеспечивает охрану общественного порядка в Единый день голосования на всех избирательных участках региона.

Сотрудники полиции обследуют избирательные участки и прилагающие к ним территории, охраняют избирательные комисси, помещения для голосования и хранения бюллетеней для голосования. Кроме того, под контролем правоохранителей проходила перевозка бюллетеней и иной документации для организации электорального процесса.

В обеспечении безопасности граждан в ходе голосования сегодня, 9 сентября, лично убедился начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков. Глава ведомство проголосовал на избирательном участке № 432, расположенном в Омском медицинском колледже.

Напомним, 9 и 10 сентября в Омской области проходят выборы губернатора, а также довыборы в Законодательное собрание по 16-му избирательному округу, в 13 районах пройдут выборы в органы местного самоуправления, в частности, будет избран глава одного муниципалитета.

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