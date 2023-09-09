Для школ Омской области закупят еще 49 автобусов за 146 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область закупит еще 49 школьных автобусов. Соглашение на поставку транспорта для подвоза детей к образовательным учреждениям подписано правительством Омской области. На эти цели Омская область направит свыше 146,7 миллиона рублей. Денежные средства из федерального бюджета.

Четырехсторонние соглашения на поставку автобусов для школ региона было заключено между правительством Омской области, Минпромторгом РФ, получателем техники и производителями автотранспортных средств.

Школьные автобусы до конца декабря 2023 года в регион поставят российские автопроизводители — автомобильный завод «ГАЗ», Ульяновский автомобильный завод и Павловский автобусный завод. Вместимость автобусов зависит от модели транспортного средства и рассчитана на 10-12, 13-20 и 21-24 школьника.

Напомним, первая партия из 46 школьных автобусов прибыла в Омскую область в марте этого года. На приобретение транспорта для школ были потрачены 113 миллионов рублей.

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