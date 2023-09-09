Омск и четыре района получат 31,5 млн на решение вопросов, обозначенных жителями

В Тевризском районе за счет субсидии из регионального бюджета заменят окна в нескольких школах Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре района Омской области и Омск получат свыше 31,5 миллиона рублей из регионального бюджета на решение вопросов, обозначенных жителями в ходе встреч врио губернатора. Решение о выделении средств из областной казны было принято правительством региона.

Субсидии получат Знаменский, Тевризский, Тюкалинский, Усть-Ишискмй районы, а также Омска.

Так, в Тюкалинском районе за счет субсидии из областной казны будут проведены срочные ремонты в ряде учреждений социальной сферы: в школах сел Коршуновка, Новый Кошкуль, Старосолдатское и Сажино, в Красноусовском детском саду, в районном детско-юношеском центре и на станции юных натуралистов. Бюджет Тюкалинска получит средства на покупку спецтехники для очистки акватории пляжа.

Знаменскому району предоставили средства на ремонт и оборудование пищеблока в Шуховском доме-интернате для инвалидов и престарелых, на сценическое оборудование и мебель в районный дом культуры, на ремонт помещений молодежного центра, кровли здания детского сада по улице Октябрьской. Кроме того, будет закуплена техника для МУП «Знаменское ЖКХ» и мебель для детских садов, работающих на территории района.

В Усть-Ишиском районе субсидию направят на ремонт детского дома творчества, приобретение кресел в актовый зал детской школы искусств и станции очистки воды для детского сада в райцентре по улице Горького.

В Тевризском раойне по обращениям жителей будут отремонтированы несколько учреждений. Так, будут замены окна и входные группы в домах культуры в деревнях Байбы и Бородинка, селах Кип и Иванов Мыс, Нагорно-Аевске и Петелино, а также в центральной районной библиотеке. Заменят окна также в Бакшеевской, Тайчинской, Ташетканской, Утузской школах и кровлю в Урашинском сельском клубе. Для Тевризской детской школы искусств приобретут одежду для сцены, а для районного дома культуры — оборудование для кинопроката. Более того, будет профинансирован ремонт скважины на территории Тевризской школы № 2.

Омск получит из казны денежные средства для решения вопросов, обозначенных жителями Октябрьского округа. Речь идет о ремонте тротуара по улице Кирова и приобретении скамеек и урн для парка «Восточная роща».

Главам муниципалитетов, бюджеты которых получили поддержку из казны региона, поставлена задача оперативно и эффективно провести соотвествующие работы.

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