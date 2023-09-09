В Омской области сегодня утром открылись 1730 избирательных участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 сентября, в 8:00 на территории Омской области открылись 1730 избирательных участков, 34 из них — будут работать в больницах, СИЗО, в аэропорту Тары.

Все избирательные участки будут работать 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 часов. Подсчет голосов стартует 10 сентября после 20:00.

Голосование будет проходить в помещениях для голосования, на дому, в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. На сегодня в 28 районах Омской области насчитывается 231 такой населенный пункт.

Отметим, 9 и 10 сентября на территории Омской области пройдут сразу 20 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Омской области, довыборы депутата Законодательного собрания Омской области по 16-му одномандатному округу, выборы в органы местного самоуправления Омской области (в 13 районах будут избраны 37 депутатов и один глава муниципалитета).

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