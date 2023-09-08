В Омской области увеличили список льготников, имеющих право на соцобслуживание

Фото: минтруда Омской области

В Омской области расширили перечень категорий льготников, имеющих право на помощь в виде соцобслуживания на дому в полустационарной и стационарной формах. Соответствующее постановление представил министр труда Омской области Владимир Куприянов. Порядок предоставления социальных услуг утвердили накануне на заседании правительства Омской области.

Такие меры поддержки помогут бесплатно предоставлять услуги членам семей участников СВО из числа инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, родителям несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также больным наркоманией.

– Семьям участников спецоперации, родителям несовершеннолетних, находящимся в социально опасном положении и другим категориям граждан, нуждающимся в особом внимании, сотрудниками социальных учреждений оказывается всесторонняя поддержка. Компетентные специалисты помогают выявить и решить текущие проблемы, возникающие у жителей региона: юридические, психологические, бытовые. Принятый накануне нормативно-правовой документ усиливает эту помощь, — отметил Владимир Куприянов.

Помощь омичам предоставляется во всех комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства в Омской области. В общей сложности поддержку получат 1 750 жителей региона.

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