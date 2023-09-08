Омский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в августе

Фото: Елена УРМАНОВА

В последний месяц лета своевременные вылеты совершили самолёты четырех авиакомпаний. Это «Ямал», Uzbekistan airways, NordStar и «Красавиа». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Омский аэропорт».

На втором месте рейтинга с показателем 96% оказался перевозчик Nordwind Airlines. Третье место занял «Аэрофлот», совершивший без задержек 93,8% рейсов. На четвертом – авиакомпании Utair и «Россия», выполнившие 91,3% своевременных вылетов.

Пятое место рейтинга с результатом 88,9% своевременных вылетов занял «Икар». Перевозчик «ЮВТаэро» совершил 85,7% вылетов без опозданий. «Сибирь» и «Победа» проявили свою пунктуальность на 83,9%.

Восьмую строчку рейтинга занял Qazaq Air с показателем пунктуальности 82,1%. Расписания вылетов придерживалась Smartavia и выполнила вовремя 62,5% рейсов. Десятое место принадлежит Red Wings — 59,1% своевременных рейсов. «Уральские авиалинии» без задержек выполнили 53,2% рейсов. И на последней строчке рейтинга – авиакомпания «Якутия», с показателем пунктуальности лишь 20%.

Отметим, что в июле в положенное время вылетели все самолёты «ЮВТаэро», «Ямал» и «Красавиа». В конце рейтинга пунктуальности оказались авиакомпании Red Wings, выполнившие без задержек 58,8% рейсов, Qazaq Air – 58,3%, «Уральские авиалинии» – 50% и «Икар» – 44,4% рейсов.