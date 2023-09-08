Гонки на беспилотниках пройдут в Омске 12 октября

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
12 октября в Омске пройдут гонки на беспилотниках. Приказ об аккредитации спортивной федерации по гонкам дронов подписал глава регионального минспорта Дмитрий Крикорьянц .
Представители федерации должны подать все необходимые документы до 12 октября. Более того, с сентября начали выдавать разрешения на полеты над городом.
К слову, такие гонки совсем недавно признали видом спорта и внесли во всероссийский спортивный реестр вместе с брейкингом, воздушной гимнастикой и многоборьем «Готов к труду и обороне».
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