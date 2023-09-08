Только Дмитрия Ушакова назначили куратором омского севера, в Таре сразу отключили газ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Тары Омской области снова остались без газа, а ведь еще не пришли морозы. Об отключении подачи ресурса рассказали в группе «Тара 360» во «Вконтакте».

Как оказалось, перебои произошли из-за свища в трубе. Сейчас специалисты в экстренном порядке занимаются устранением неполадок.

– По информации единой диспетчерской службы Тарского района, при проведении «Омской областной газовой компанией» плановых работ по диагностике подводящего газопровода обнаружен свищ. В настоящее время для проведения сварочных работ приостановлено газоснабжение в центральной части города, – пояснили в горадминистрации.

Напомним, что накануне врио губернатора Виталий Хоценко назначил куратором омского севера вице-губернатора Дмитрия Ушакова. Как заявил последний чиновник, он будет контролировать несколько направлений, правда среди них не оказалось газоснабжения жителей.

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