В Омск пришли два новых поезда с USB-зарядками и диванами

Фото: пресс-служба Западно-сибирской железной дороги.

Новые поезда с USB-зарядками и диванами пришли в Омск. Об этом сообщает пресс-службе Западно-сибирской железной дороги.

Железнодорожный транспорт состоит из 4-х вагонов и является отечественной разработкой. Внутри созданы комфортные условия, в том числе, кондиционером, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности, под сиденьями имеются USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, есть крепления для велосипедов.

Отмечается, что поезда доступны для ивалидов. Там салоны головных вагонов оснащены подъемниками для инвалидных колясок.

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