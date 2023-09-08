Администрация парка 30-летия ВЛКСМ просит омичей не приходить 11 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

11 сентября просит омичей не приходить администрация парка 30-летия ВЛКСМ. Об этом говорится в официальной группе во «Вконтакте».

- Друзья! 11 сентября 2023 года в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ будет проводиться акарицидная обработка территории от клещей, – говорится в сообщении.

Напомним, что обработка от насекомых в омских парках проводится дважды в год. Первый раз специалисты работают весной, а второй - уже осень.

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