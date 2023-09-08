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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:49

Омичи вновь смогут летать на беспилотниках с разрешения администрации

Дожидаться заветной бумажки придется 45 дней
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

С разрешения администрации летать на беспилотниках вновь смогут жители Омска. Мэрия начала выдавать разрешения на авиационные работы.

К этим работам отностяся прыжки с парашютом, полеты на воздушных судах, шарах и беспилотниках.

Услуга является бесплатной, нужно лишь дождаться разрешения, которое будет готовиться 45 дней. Для его получения необходимо подать пакет документов по адресу: г. Омск, улица Гагарина, 34/1.

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