В Омской области с 1 января прожиточный минимум увеличится на 528 рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 528 рублей увеличится в Омской области прожиточный минимум. Изменения вступают в силу с 1 января.

Документ, регламентирующий новую величину, подписал врио губернатора Виталий Хоценко. Теперь в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 13 723 рубля, что на 528 рублей больше, чем годом ранее.

К слову, для трудоспособного населения он составит 14 968 рублей, для пенсионеров – 11 802 рубля, для детей - 14 169 рублей.

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