Ярмарка «Золотая осень» пройдет в Омске с 15 по 17 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 15 по 17 сентября в Омске пройдет ярмарка «Золотая осень». Об этом напоминают в мэрии города.

Площадкой для торговли станет территория перед ТРК «Континент». Здесь будут представлены деревья и кустарники для осенней посадки, а также садово-огородный инвентарь.

Отмечается, что места для товаропроизводителей и ремесленников мэрия предоставляет бесплатно. Заявки от участников принимаются до 12 сентября.

- Омичи стремятся на ярмарку, поскольку здесь всегда большой выбор деревьев и кустарников для осенней высадки, а также приобрести всевозможные сопутствующие товары — от садово-огородного инвентаря до теплиц и парников. И конечно, ярмарка — еще одна возможность поддержать местных товаропроизводителей, — рассказал первый замдиректора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru