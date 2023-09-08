Водопровод от Крутой Горки до Красноярки появится в Омской области в 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2024 году в Омской области появится водопровод от Крутой Горки до Красноярки. О строительстве коммунального объекта врио губернатора Виталию Хоценко доложил глава регионального минЖКХ Владимир Шнипко.

- Мы уже ведем переговоры с потенциальными подрядчиками. В октябре этого года будем выходить на торги и заключать контракт на выполнение строительно-монтажных работ, - пояснил министр.

Строительство объекта обойдется региональному бюджету в 900 млн рублей. Водопровод должен обеспечить ресурсами 27 детских оздоровительных лагерей и санаториев Чернолучья. Безусловно в качественном водоснабжении нуждаются и местные жители.

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