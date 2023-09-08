Докурился до штрафа: пассажир самолета, летевшего в Омск из Санкт-Петербурга, закурил на борту

Фото: скриншот видео.

Жителю Калининграда, летевшего из Санкт-Петербурга в Омска, поймали на курении электронной сигареты.

О 30-летнем пассажире, закурившем на борту самолета во время перелета, в омскую транспортную полицию сообщили экипаж воздушного судна. По прибытие мужчину задержали правоохранители.

В отношении калининградца сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»), а также частью 6 статьи 11.17 («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна») КоАП РФ.

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