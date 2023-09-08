Тренер омского «Авангарда» пояснил, почему не мог вернуть вратаря в овертайме

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы «ястребов» в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» — счет 3:2 в овертайме. Наставник команды также пояснил, почему не удалось вернуть вратаря Василия Демченко в ворота в овертайме. В середине овертайма клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока.

— Нам надо выучить правила. Не знали мы до конца и до сих пор не знаем. Будем уточнять, можем ли мы вратаря назад поменять без остановки игры. Хотя лайнсмен сказал нам, что не можем. Когда были встречи с судьями, этот вопрос мы не уточнили – сейчас уточним. Надо было, когда оставалось 12-13 секунд, сделать проброс, чтобы поменять вратаря. Но мне казалось, что можно вратаря и назад поменять, поэтому такое решение приняли. Хотя, честно говоря, я надеялся, что ребята (в большинстве. – Прим. «Чемпионата») решат этот вопрос, — цитирует Кравца издание «Чемпионат».

Кравец отметил, что, несмотря на то, что игра была тяжелой, он остался доволен результатом. По его словам, команда старалась, все сохраняли хороший темп в течение матча.

Напомним, в субботу, 9 сентября, в Омске «Авангард» сыграет с астанинским «Барысом».

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