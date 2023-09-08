«Мимо ВАЗа спокойно пройти не можешь»: в Омске задержали серийного угонщика отечественных автомобилей

Фото: скриншот видео. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске полицейские задержали 27-летнего серийного угонщика отечественных автомобилей. Омич за 5 месяцев угнал семь ВАЗов.

Ранее в полицию с заявлением об угоне «шестерки» обратился 73-летний житель Совесткого округа. Пенсионер рассказал, что некто пытался угнать его автомобиль, припаркованный у дома по проспекту Королева. Еще одно заявление об угоне отечественного авто поступило от жителя Центрального округа. В этот раз неизвестные путались похитить «семерку» на улицу Ядринцева.

Оперативникам удалось обнаружить брошенные «Жигули» недалеко от дома заявителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейским удалось установить личность, причастного к угону. Им оказался 27-летний омич, которые был ранее судим за аналогичные преступления.

— Фигурант в день угона находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала незаконно мужчина завладел автомобилем ВАЗ-2106, но с заблокированным рулем проехал на нём всего несколько метров: не смог управлять транспортным средством, даже не выехал со двора. После этого фигурант отправился в Амурский поселок. На улице Ядринцева, он обратил внимание на ВАЗ-2107, двери которого были незапертыми, проник в салон, соединил провода от замка зажигания и завел машину. На соседней улице угонщик не справился с управлением, повредил колесо и съехал на обочину, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По всем фактам угона заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»), которые были объединены в одно производство. По решению Центрального районного суда угонщика поместили под стражу.

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