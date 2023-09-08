Никто не виноват: Гострудинспекция не нашла виновных в гибели 24-летнего животновода на ферме под Омском

Фото: vk.com/git55.

Гострудинспекция завершила расследование гибели 24-летнего животновода в результате несчастного случая на территории молочного комплекса ЗАО «Кутузовское» в Шербакульском районе. Напомним, на мужчину упало бетонное ограждение.

— В ходе расследования было установлено, что 6 мая 2023 года пострадавший находился на рабочем месте, выполнял свои трудовые обязанности. Во время перегонки в стойло одна из коров задела плиту, которая упала на пострадавшего животновода придавив к ограждению из металлических перил. В результате сдавливания работник получил тяжелые травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в Гострудинспекции по Омской области.

Причиной произошедшего несчастного случая стало неудовлетворительное состояние строительных конструкции здания. Комиссия, проводившая расследования, не установила виновных и ответственных за допущенные нарушения.

Предприятие должно будет провести ряд мероприятий для устранения причин несчастного случая.

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