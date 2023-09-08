В Омске на месте бывшей «Атлантиды» скоро откроют новый ночной клуб

Фото: 2gis.

В Омске в здании по проспекту Карла Маркса, где раньше работал ночной клуб «Атлантида», вновь откроют клуб. Об это сообщает портал Om1.ru.

Как будет именно назваться новый ночной клуб, пока не известно. Однако есть два рабочих названия — «Мост» или «Цех». Открыть заведение решила промогруппа «Мост», занимающаяся продвижением электронной музыки. Техническое открытие запланировано на 30 сентября.

Клуб займет помещения на 2 и 3 этажах зданий, которые ранее арендовал театр «Центр современной драматургии» (ЦДС).

— Всю площадь здания, как было раньше, не получится охватить, потому что там сейчас арендаторы — различные магазины, шоурумы и так далее. Но у нас будет два этажа и танцпол — по сути, основное пространство «Атлантиды». Дальше, может быть, будем расширяться, — поянил один из организаторов промогруппы «Мост» Вадим Костюков.

Отметим, клуб «Атлантида», открывшийся еще в 1999 году, закрылся шесть лет назад - в 2016 году. Освободившиеся помещения заняли ЦДС и магазины.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru