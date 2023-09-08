Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на этих выходных воздух прогреется до +23 градусов, но заморозки до -5 при этом сохранятся. Подробнее о том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

В субботу, 9 сентября, в ночные часы от +2 до + 5 градусов, местами возможен туман. В отдельных районах заморозки в приземном слое до 0...-5 градусов. Днем температура воздуха составит +16...+21 градус. Ветер юго-восточный со скорость/ от 2 до 10 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, погода в Омске на день существенно не изменится. Так, ночью будет от +7 до +12 градусов, по северо-востоку — до +2. По Омской области ожидаются заморозки до 0...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. В течение суток местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный со скоростью от 7 до 12 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 15 м/с.

Отметим, сегодня, 8 сентября, в Омске до 11 утра будет действовать режим так называемый «режим черного неба».

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