Время закрыть окна: в Омске сегодня до 11 часов утра будет действовать режим «черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске поздним вечером, 7 сентября, был объявлен режим «черного неба». Он будет действовать на территории города до утра сегодня, 8 сентября.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области до 11:00 8 сентября будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, последний раз режим НМУ в Омске объявляли в Омске в конце лета — 26 августа. Он действовал до утра 27 августа.

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