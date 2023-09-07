Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области закончилось строительство газопровода-отвода и ГРС-29 в Омском районе, а также газопровода-связки от ГРС до распределительных сетей города Омска. В мероприятиях по случаю окончания строительства и подачи газа на ГРС приняли участие глава Омской области Виталий Хоценко, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Построенные объекты сделают возможным подключение к сетевому газу новых потребителей Азовского и Омского районов, а также устранят дефицит пропускной способности для подачи газа в дома жителей областного центра. Новая газовая инфраструктура позволит перераспределить нагрузку на действующие ГРС региона. Это позволит в дальнейшем продолжить газоснабжение Полтавского и Шербакульского районов.

– Сегодня мы вводим в эксплуатацию долгожданный социально значимый объект. Сделали большое дело, над которым работали вместе с ПАО «Газпром» при личной поддержке председателя правления компании Алексея Миллера. Трудно переоценить значение этого газопровода-отвода и ГРС-29, благодаря которым мы существенно расширяем градостроительный потенциал в целом нашего города Омска, обеспечиваем развитие территории двух округов – Кировского и Ленинского, а также двух пригородных районов – Азовского и Омского, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что до конца только 2023 года около 1 тысячи домовладений получат газ. А в перспективе более 30 тысяч домовладений будут переведены на природный газ от ГРС-29. Это увеличит темпы реализации программы социальной догазификации, инициированной президентом. Программа предусматривает меры поддержки 29 категориям граждан для возмещения затрат на подведение газа.

– У нас большие планы с компанией «Газпром» по газификации региона в рамках программы до 2025 года. Это огромные инвестиции – 21 миллиард рублей. Мы все свои планы подтверждаем, и все, что от нас зависит, будем максимально делать в те сроки, которые обозначены. И, конечно, слова благодарности за те социальные проекты, которые компания «Газпром» реализует в нашем регионе, – сказал Виталий Хоценко.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов отметил, что необходимо дойти до 100% технически возможной газификации региона. Особенно важно развивать газификацию северных территорий субъекта.

– Впереди еще много работы – и сейчас, и после реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 годы, в рамках уже следующей пятилетней программы, – подчеркнул Маркелов.

Сегодня к газовым сетям также подключены первые потребители в поселке Магистральный Омского района. Семья Долговых – участники президентской программы социальной догазификации. Пять лет назад они самостоятельно построили дом. Пищу готовили при помощи газового баллона, а помещение отапливали углем. За зиму приходилось тратить на отопление до 6 тонн угля. Полтора года назад супруги подали заявку на догазификацию. Получили техусловия, подрядчики выполнили работы до границ участка и внутри дома, заранее провели монтаж необходимого оборудования. Ждали только запуска ГРС-29. Сегодня долгожданный день настал. В дом произведён пуск газа.

– Очень хорошо, что в нашей стране есть такие федеральные программы, как эта - по догазификации. Мы подали заявку, получили техусловия, сделали всё необходимое и вот всё у нас получилось. Больше не нужен уголь, не нужны дрова, а газ обойдётся нам гораздо дешевле, и чище в доме будет, – поделился глава семейства и отец двоих детей Артём Долгов.

Супруги Артем и Татьяна – работники бюджетной сферы. В соответствии с порядком предоставления мер социальной поддержки по догазификации, принятых в Омской области, семье Долговых выплатили компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

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