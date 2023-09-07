Хоценко встретился с омичкой – участницей урока президента «Разговоры о важном»

Фото: пресс-служба правительства Омской области

7 сентября глава региона Виталий Хоценко встретился с учащейся 11 класса Шипуновской средней общеобразовательной школы Крутинского района Алиной Новосёловой. Школьница накануне вернулась из Москвы, где участвовала в открытом уроке «Разговор о важном». Урок для школьников со всей страны провёл Владимир Путин.

На встрече с президентом омичка предложила создать в каждой школе современные оборудованные мастерские, в которых можно будет развивать свои компетенции. Школьница отметила, что такие занятия подготовят учащихся к самостоятельной взрослой жизни. Глава государства поддержал инициативу.

Виталий Хоценко поблагодарил девушку и ее родителей за патриотические инициативы.

– Знаю, что вы шьёте изделия не только для себя и своей семьи, но и амуницию для наших бойцов — участников специальной военной операции. Спасибо большое вам от всей Омской области. Вы такая юная, но уже вносите свой вклад в большую победу нашей страны. Желаю достичь вам больших успехов в вашем любимом деле. Возможно, шитье в будущем станет вашей профессией, — обратился к девушке Виталий Хоценко.

Алине Новосёловой вручили благодарственное письмо Губернатора Омской области за инициативность, ответственное отношение к образовательному процессу, упорство и целеустремленность. Кроме того, от областного правительства девушке подарили оверлочную машину.

Родители школьницы Елена и Владимир Носёловы также получили благодарственные письма Губернатора Омской области за активную гражданскую позицию, воспитание достойного члена общества и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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