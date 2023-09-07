В Омской области с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум

Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января 2024 года в Омской области увеличится прожиточный минимум. 7 сентября Виталий Хоценко подписал соответствующее постановление.

В следующем году в регионе прожиточный минимум на душу населения составит 13 723 рубля, что на 528 рублей больше, чем в 2023 году. Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет до 14 958 руб. (+575 руб.), для детей – до 14 169 руб. (+545 руб.). Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 802 руб. (+454 руб.).

Отметим, что этот показатель учитывается при разработке программ, направленных на оказание социальной помощи. Исходя из прожиточного минимума, производят расчеты детских пособий, определяют социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам. В том случае, если доход гражданина ниже прожиточного минимума, его относят к категории малоимущих и назначают государственные выплаты.

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