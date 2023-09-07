Омичей беспокоит зазеленевший Иртыш на территории города

Фото: Анюта Кузнецова во «Вконтакте»

Зазеленевший Иртыш на территории города обеспокоил омичей. Информация о «цветущем» водоеме появилась в группе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

Пользователи забили тревогу и попросили администрацию города обратить внимание на данную ситуацию. К ответу подключилось региональное минпроды, ведомство прокомментировало НГС55 о возможных причинах состояния водоема.

— Предположительно, на фото и видео мы наблюдаем синезеленые водоросли, которые появляются на больших водохранилищах во время жаркой погоды. Такие природные явления характерны для каскада водохранилищ на реке Волге. Происхождение синезеленых водорослей может быть связано с водохранилищами, расположенными на реке Иртыш в Казахстане, — ответили в минприроды Омской области.

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