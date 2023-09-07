В Омске улица 10 лет Октября расширится до 4-х полос

Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 4-х полос расширится улица 10 лет Октября. Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на первый этап реконструкции.
– Новая дорога будет четырехполосной, при этом ширина проезжей части составит 17,3 м. Протяженность реконструированного объекта капитального строительства, с учетом организации всех дорожных съездов и примыканий, составит 5,8 км, - сообщили в горадминистрации.
Сдача объекта запланирована на 23 декабря 2024 года. Пока ведутся поиски подрядчика. Электронный аукцион запланирован на 11 сентября.
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