Евгений Скрипкарев ушел с поста директора общественной безопасности мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С поста директора общественной безопасности мэрии Омска ушел Евгений Скрипкарев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Увольнение сотрудника подтвердил мэр Сергей Шелест. Градоначальник подчеркнул, что отпускать таких сотрудников жалко.
- Евгений Анатольевич высокопрофессиональный специалист. Он приложил много труда к формированию слаженной, продуктивной команды департамента. Безусловно, отпускать таких сотрудников жалко, - прокомментировал мэр.
Известно, что Евгений Скрипкарев продолжит работу в другом регионе в коммерческих структурах.
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