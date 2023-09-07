Евгений Скрипкарев ушел с поста директора общественной безопасности мэрии Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С поста директора общественной безопасности мэрии Омска ушел Евгений Скрипкарев. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Увольнение сотрудника подтвердил мэр Сергей Шелест. Градоначальник подчеркнул, что отпускать таких сотрудников жалко.

- Евгений Анатольевич высокопрофессиональный специалист. Он приложил много труда к формированию слаженной, продуктивной команды департамента. Безусловно, отпускать таких сотрудников жалко, - прокомментировал мэр.

Известно, что Евгений Скрипкарев продолжит работу в другом регионе в коммерческих структурах.

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