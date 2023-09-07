Дмитрий Ушаков будет курировать вопросы омского севера

Фото: телеграм-канал Дмитрия Ушакова

Вопросы омского севера будет курировать вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Об этом заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

– Сейчас в областном правительстве Дмитрий Владимирович отвечает за сельское хозяйство, природопользование и лесное регулирование. Именно эти направления нужны для того, чтобы север жил, динамично развивался и сокращался отток населения. У нас уже есть планы и перспективные проекты в части лесопереработки и сельского хозяйства, – сообщил глава региона.

Вице-губернатор прокомментировал свое назначение, подчеркнув, что ему придется решать несколько задач. Одна из первых – это развитие неиспользованных земель. Также Ушаков намерен развивать сельское хозяйство, уменьшить расходы теплоснабжающего комплекса и реализовать проекты в области переработки. Чтобы полноценно курировать все направления чиновник будет раз в две недели выезжать в северные районы региона.

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