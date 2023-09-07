В Омске возле дома на 3-й Енисейской смонтируют подпорную стенку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подпорную стенку смонтируют возле дома на 3-й Енисейской. Об этом сообщает горадминистрация.

- По информации застройщика ООО «Сибирский строитель», на сегодняшний день экспертной организацией проведено обследование подпорной стенки и геология грунта, готовится заключение. После его получения — ориентировочно после 15 сентября — будут начаты работы с проектировщиками по строительству новой подпорной стенки, - уточнили в мэрии.

Вопросов у специалистов нет к самому дому. Здание не пошло трещинами, не зафиксировано движение стен. Но все равно привлечена экспертная группа, которая в течение трёх месяцев в ежедневном режиме будет мониторить состояния установленных на стенах маячков.

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