АО «Пи Джи групп» поставит валидаторы для автобусов Омска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для автобусов Омска поставит валидаторы АО «Пи Джи групп». Подведены итоги электронного аукциона, размещенного МП «Пассажирсервис».

50 единиц оборудования привезет московская фирма. Она заключила контракт на сумму чуть больше 1 млн рублей.

Отмечается, что фирма единственной подала заявку на конкурс, поэтому аукцион признали не состоявшимся. Контракт был заключен в единственным заявителем.

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