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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:12

АО «Пи Джи групп» поставит валидаторы для автобусов Омска

Контракт заключили на сумму 1 млн рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для автобусов Омска поставит валидаторы АО «Пи Джи групп». Подведены итоги электронного аукциона, размещенного МП «Пассажирсервис».

50 единиц оборудования привезет московская фирма. Она заключила контракт на сумму чуть больше 1 млн рублей.

Отмечается, что фирма единственной подала заявку на конкурс, поэтому аукцион признали не состоявшимся. Контракт был заключен в единственным заявителем.

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