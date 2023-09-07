Электрообогреватели стали главной причиной увеличения пожаров в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Причиной увеличения пожаров в Омской области стали электрообогреватели. К такому выводу пришли в ГУ МЧС России по Омской области.
Количество возгораний превысило прошлогодние показатели с наступлением холодов. Омичи пытаются обогреть свои помещения, забывая об элементарных мерах безопасности.
– По данным статистики в этом году в Омской области в результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования произошло уже 35 возгораний. При этом за аналогичный период прошлого года их было 11. Количество выросло в три раза, – сообщает пресс-служба ведомства.
Омичам рекомендуют не пренебрегать своим здоровьем, а также имуществом. Все оборудование необходимо тщательно проверять, очищать от пыли и не оставлять без присмотра. В случае, если прибор загорелся, его нужно выключить от сети, вызвать пожарных и сообщить соседям. И ни в коем случае не заливать водой.
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