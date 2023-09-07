Денис Завгороднев возглавил прокуратуру Шербакульского района Омской области

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратуру Шербакульского района Омской области возглавил Денис Завгороднев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Помимо напутственных слов Алексей АФАНАСЬЕВ обратил внимание прокурора района на необходимость выстраивания конструктивной работы надзорного ведомства с территориальными правоохранительными, исполнительными и представительными органами, а также судом, - прокомментировали в надзорном органе.

К слову, ранее Завгороднев руководил прокуратурой Оконешниковского района, а до этого служил заместителем прокурора Русско-Полянского района.

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