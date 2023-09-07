Виталий Хоценко открыл отремонтированную дорогу Омск – Нижняя Омка

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

7 сентября открыли полноценное движение на 6-километровом участке дороги Омск – Нижняя Омка. Оценил качество работ глава региона Виталий Хоценко.

Трасса регионального значения, которая соединяет Калачинский, Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский районы с Омском является востребованной и служит «выходом» на федеральную дорогу Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска.

Она востребована у омичей, особенно в вечерние «часы пик» и летний период, когда дачники направляются на свои участки.

- Участок всегда был загружен, здесь большая интенсивность движения, очень много автомобилей. Мы и сейчас видим на дороге большое количество машин, но теперь они не скапливаются, не пересекаются со встречным потоком, поскольку разделены барьерным ограждением, что позволит избежать столкновений и травматизма. Кроме того, здесь установлены линии освещения, надземные переходы. Уверен, что это все повлияет на уровень безопасности движения, - прокомментировал Виталий Хоценко.

Он также отметил, что удалось заменить часть областного финансирования при поддержке премьера России Михаила Мишустина. За счет федеральных средств сдали объект в положенные сроки. На следующий год ремонт будет продолжен. Там запланировано обновить 17,5 километров хорошей 4-хполосной дороги.

- Дальше будем строить, продолжать ремонтировать не только областные, местные дороги, но и федеральные, также как на прошлой неделе мы открыли движение на реконструированном участке трассы в сторону Тюмени, а сегодня – на Новосибирск», - пояснил Хоценко.

Министр строительства Омской области Динар Курманов отметил, что в этом году удалось расширить дорогу с 2-х до 4-х полос. За счет этого интенсивности движения стала свыше 13 тысяч автомобилей в сутки.

- В рамках реконструкции нашли применение самые современные технологии дорожного строительства - укрепление основания цементом, два слоя асфальтобетона и покрытие - износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, - заявил Динар Курманов.

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