В Омске на улице Карла Либкнехта построят досуговый центр

Фото: Иван МАКЕЕВ
Досуговый центр построят в Омске на улице Карла Либкнехта. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешающие документы.
Здание в два этажа на 500 квадратов» расположится между «Азбукой кофе» и Pinzeria by Bontempi.
Отметим, что застраивать земельный участок намерен бизнесмен Станислав Коробкин.
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