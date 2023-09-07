В Омске на улице Карла Либкнехта построят досуговый центр

Фото: Иван МАКЕЕВ

Досуговый центр построят в Омске на улице Карла Либкнехта. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешающие документы.

Здание в два этажа на 500 квадратов» расположится между «Азбукой кофе» и Pinzeria by Bontempi.

Отметим, что застраивать земельный участок намерен бизнесмен Станислав Коробкин.

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